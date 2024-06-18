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Потерявшуюся в свердловских лесах десятилетнюю девочку нашли живой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Десятилетняя Алиса Шакирзянова, которая пропала накануне, нашлась живой. Об этом сообщили волонтёры. Её уже возвращают домой.
Судя по кадрам, которые опубликовали в телеграм-канале «Е1». Девочку привезли на вертолёте, из которого её вынесли на руках.
Напомним, что Алису искали в лесах под СНТ 4 ОАО «Тагилстрой» в Невьянском городском округе. В её поисках было задействовано более сотни человек, среди которых волонтёры поисковых отрядов, а также сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Ребёнка искали с ночи.
Судя по кадрам, которые опубликовали в телеграм-канале «Е1». Девочку привезли на вертолёте, из которого её вынесли на руках.
Напомним, что Алису искали в лесах под СНТ 4 ОАО «Тагилстрой» в Невьянском городском округе. В её поисках было задействовано более сотни человек, среди которых волонтёры поисковых отрядов, а также сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Ребёнка искали с ночи.
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