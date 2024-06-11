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Экс-директора екатеринбургской спецшколы №124 признали виновной в халатности
Фото: Вечерние ведомости
Бывшего директора екатеринбургской спецшколы №124, где издевались над детьми, Наталью Поддубную признали виновной в халатности (статья 293 УК РФ).
Как сообщила адвокат потерпевшей стороны Олеся Бортникова из адвокатской группы «Эквити», сегодня, 18 июня, судья Чкаловского района Роман Шевченко, вынес в отношении Натальи Поддубной обвинительный приговор и назначил ей наказание в виде 11 месяцев исправительных работ и лишения права лишение права занимать руководящие в образовательных учреждениях на 2 года.
Напомним, что впервые публично о фактах систематического насилия над детьми, в том числе сексуализированного, после «товарищеских судов» в учреждении сообщила мама одного из воспитанников закрытой школы.
По данным собеседника издания, директриса достоверно знала о происходящем в школе, но не предпринимала никаких мер. Подчеркнем, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?». Это также подтвердили в свердловской прокуратуры.
Как сообщила адвокат потерпевшей стороны Олеся Бортникова из адвокатской группы «Эквити», сегодня, 18 июня, судья Чкаловского района Роман Шевченко, вынес в отношении Натальи Поддубной обвинительный приговор и назначил ей наказание в виде 11 месяцев исправительных работ и лишения права лишение права занимать руководящие в образовательных учреждениях на 2 года.
Напомним, что впервые публично о фактах систематического насилия над детьми, в том числе сексуализированного, после «товарищеских судов» в учреждении сообщила мама одного из воспитанников закрытой школы.
По данным собеседника издания, директриса достоверно знала о происходящем в школе, но не предпринимала никаких мер. Подчеркнем, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?». Это также подтвердили в свердловской прокуратуры.
«Директор, достоверно зная о своей обязанности незамедлительно сообщать в региональное министерство образования и молодежной политики, в правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, должна была оказать помощь малолетнему воспитаннику учреждения. Однако женщина не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций»,
– прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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