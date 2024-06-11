Экс-директора екатеринбургской спецшколы №124 признали виновной в халатности

– прокомментировали в пресс-службе ведомства.

«Директор, достоверно зная о своей обязанности незамедлительно сообщать в региональное министерство образования и молодежной политики, в правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, должна была оказать помощь малолетнему воспитаннику учреждения. Однако женщина не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику, а лишь организовала собрание с воспитанниками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций»,