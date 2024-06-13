Более 200 протоколов составили в Свердловской области нарушителям особого режима

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории Свердловской области, — напоминает МЧС России. Те, кто про это забывает, рискует ненароком нарваться на «административку».По данным, которое приводит ведомство, в населённых пунктах Свердловской области за прошедшую неделю было составлено 219 административных протоколов нарушителям особого противопожарного режима. Кроме того, было вынесено 55 определений о возбуждении административных расследований. Такой итог рейдов, в которые выходят сотрудники госпожнадзора, специалисты органов местного самоуправления, старосты населённых пунктов, представители общественных организаций.В связи с тем, что неделя выдалась жаркой и засушливой, внимание к нарушениям особого режима было повышенным. Тем более, что природные пожары, которые сопровождают каждое лето на Урале, уже возникают то тут, то там.Напомним, что в период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, жарить шашлыки под открытым небом (частные садовые участки исключением не являются), поджигать пух или сухую траву (впрочем, делать этого не стоит и в другие периоды).