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Более 200 протоколов составили в Свердловской области нарушителям особого режима

18.43 Понедельник, 17 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории Свердловской области, — напоминает МЧС России. Те, кто про это забывает, рискует ненароком нарваться на «административку».

По данным, которое приводит ведомство, в населённых пунктах Свердловской области за прошедшую неделю было составлено 219 административных протоколов нарушителям особого противопожарного режима. Кроме того, было вынесено 55 определений о возбуждении административных расследований. Такой итог рейдов, в которые выходят сотрудники госпожнадзора, специалисты органов местного самоуправления, старосты населённых пунктов, представители общественных организаций.

В связи с тем, что неделя выдалась жаркой и засушливой, внимание к нарушениям особого режима было повышенным. Тем более, что природные пожары, которые сопровождают каждое лето на Урале, уже возникают то тут, то там.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, жарить шашлыки под открытым небом (частные садовые участки исключением не являются), поджигать пух или сухую траву (впрочем, делать этого не стоит и в другие периоды).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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