В опросе по поводу переименования площади Ленина в Ирбите проголосовало больше людей, чем живет в городе





– сообщили «Вечерним ведомостям» представители партии. «Если ситуация в ближайшее время не изменится, депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Свердловской области готовы поднять вопрос об отставке мэра Ирбита Юдина перед губернатором»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ирбите вспыхнул скандал из-за того, что в опросе по поводу возможного переименования площади имени В.И. Ленина приняло участия больше людей, чем проживает в городе.Как убедился корреспондент «Вечерним ведомостей», проголосовать на портале может кто-угодно и накрутить, соответственно тоже, так как никакой идентификации на сайте нет, единственный «предохранитель» – это возможность одного голосования с одного IP-адреса, что при современных технологиях не становится преградой.На момент публикации новости в голосовании, если судить по цифрам, указанным на сайте города в результатах опроса, голоса отдали более 46 тысяч человек. При этом в самом Ирбите, по официальным данным, живет более 36 тысяч.Добавим, что в Ирбите на главной площади стоят памятники Ленину и Екатерине II.В связи с происходящим свердловское отделение КПРФ выступило категорически против переименования площади.