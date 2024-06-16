Почти 28 миллионов рублей обещают направить на благоустройство свердловских сёл

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти пообещали в этому году направить почти 28 миллионов рублей на благоустройство сельских территорий. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в сёлах Ильинское, Бараба, Тыгиш, Грязновское и Волковское установят спортивные и игровые площадки. Детские площадки также должны будут появиться в селе Елизаветинское городского округа Нижний Тагил и селе Белослудское Ирбитского муниципального образования. В селе Гарашкинское планируют сделать тротуар, в селе Чернокоровское обещают освещённые аллея и дорожки зоны отдыха, а в селе Коптелово Алапаевского района – благоустроить сквер.Обустройство будет вестись за счёт федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Всего в регионе должны будут построить построят 11 парков, спортивных и детских игровых площадок.