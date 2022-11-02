Полиция изъяла семь тонн технической конопли, производство которой поддержал Куйвашев
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Следователи МВД со спецназом изъяли 7 тонн семян конопли после получения анонимного сообщения о хранении на складе наркотиков в Каменском районе. Позже стало выяснилось, что их выращивали для масла, муки и протеина. Производство даже поддерживал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Об этом пишет портал 66.RU со ссылкой на директора ООО «Рустехкон» Никиты Соловьева, которому принадлежит вся эта продукция. Он объяснил, что у компании есть все необходимые документы для производства технической конопли. Также есть анализы, подтверждающие отсутствие наркотических веществ в продукции. Для того, чтобы убедиться в этом, полиция отобрала пробы семян. На это время изъятые семена были переданы на хранение хлеббазе.
В ГУ МВД по Свердловской области — это официально не прокомментировали.
Напомним, что ещё в августе прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать техническую коноплю для пополнения регионального бюджета. А уже в июне этого года в Белоярском районе Свердловской области засеяли первые 15 гектар семенами конопли.
Об этом пишет портал 66.RU со ссылкой на директора ООО «Рустехкон» Никиты Соловьева, которому принадлежит вся эта продукция. Он объяснил, что у компании есть все необходимые документы для производства технической конопли. Также есть анализы, подтверждающие отсутствие наркотических веществ в продукции. Для того, чтобы убедиться в этом, полиция отобрала пробы семян. На это время изъятые семена были переданы на хранение хлеббазе.
В ГУ МВД по Свердловской области — это официально не прокомментировали.
Напомним, что ещё в августе прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать техническую коноплю для пополнения регионального бюджета. А уже в июне этого года в Белоярском районе Свердловской области засеяли первые 15 гектар семенами конопли.
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