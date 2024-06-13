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В Екатеринбурге на Уралмаше пропала 14-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге пропала 14-летняя Екатерина Ивачёва. В последний раз она выходила на связь с родными вчера, 13 июня. Сейчас её ищут волонтёры «Прорыва» и полиция.
Девочка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и короткими русыми волосами. В день пропажи была в чёрных спортивных штанах, чёрном топе, чёрной бейсболке с логотипом Nike, бежевых кроссовках.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №15. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении девочки, просят обращаться по телефону: +7 (343) 356-42-15, – или по номерам «112», «102».
Девочка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и короткими русыми волосами. В день пропажи была в чёрных спортивных штанах, чёрном топе, чёрной бейсболке с логотипом Nike, бежевых кроссовках.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №15. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении девочки, просят обращаться по телефону: +7 (343) 356-42-15, – или по номерам «112», «102».
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