Протестующие против смены директора екатеринбургского лицея №110 родители встретились с министром образования

— сказали «Вечерним ведомостям» в родительском комитете лицея №110.

По итогам встречи нами принято решение обратится в органы прокуратуры – для проведения проверки о воспрепятствования возможности прохождения аттестации Виноградовой И.Ю. Не превышены ли должностные полномочия со стороны Кириченко Е.Ю как муниципального служащего? Надлежащим ли образом она выполняет свои должностные обязанности? Каким образом получилось, что такой заслуженный специалист как Виноградова И.Ю не была даже допущена до аттестации, а человек без видимых результатов в сфере образования смог оказаться во главе лицея 110?