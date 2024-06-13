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Протестующие против смены директора екатеринбургского лицея №110 родители встретились с министром образования
Фото предоставлено родительским комитетом лицея №110
Родители учеников лицея №110 (находится на улице Бажова, 124) продолжают предпринимать попытки отменить решение управления образования о смене директора лицея. Неделю назад представительницы родительского комитета встретились с чиновниками управления образования Октябрьского района. Той встречей остались недовольны обе стороны.
Сегодня родители встретились с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым. По словам представительницы родительского комитета лицея Яны Шабуниной, министр Биктуганов подтвердил факт, что представление о необходимости прохождения аттестации прежнего директора лицея Ирины Виноградовой для продления контракта учредитель не направил (в администрации Екатеринбурга объясняют непродление контракта с возглавлявшей 24 года лицей Виноградовой именно непрохождением ею аттестации). По словам Шабуниной, отсутствие проведения аттестации воспрепятствовало продлению договора с Виноградовой.
При этом Юрий Биктуганов пояснил, что повлиять на предоставление возможности пройти аттестацию законных возможностей он не имеет.
Представительница родительского комитета лицея сказала «Вечерним ведомостям», что по её данным, фактически воспрепятствовала представлению на прохождение аттестации и не подписала документы на аттестацию Ирины Виноградовой глава управления образования Октябрьского района Елена Кириченко.
Юрий Биктуганов является не только министром образования Свердловской области, но и председателем аттестационной комиссии. Ирина Виноградова направляла обращение с просьбой дать возможность пройти аттестацию в адрес Биктуганова, но ответа до настоящего времени не поступало, заявляют родители учеников лицея №110 (когда направлялось это обращение, они не уточнили).
Ранее в департаменте образования администрации Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» заявляли, что решение не продлевать контракт на очередной срок Ирина Виноградова приняла сама и «достаточно давно озвучила его управлению образования», однако в последний момент почему-то отказалась от этого решения.
Сегодня родители встретились с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым. По словам представительницы родительского комитета лицея Яны Шабуниной, министр Биктуганов подтвердил факт, что представление о необходимости прохождения аттестации прежнего директора лицея Ирины Виноградовой для продления контракта учредитель не направил (в администрации Екатеринбурга объясняют непродление контракта с возглавлявшей 24 года лицей Виноградовой именно непрохождением ею аттестации). По словам Шабуниной, отсутствие проведения аттестации воспрепятствовало продлению договора с Виноградовой.
При этом Юрий Биктуганов пояснил, что повлиять на предоставление возможности пройти аттестацию законных возможностей он не имеет.
Представительница родительского комитета лицея сказала «Вечерним ведомостям», что по её данным, фактически воспрепятствовала представлению на прохождение аттестации и не подписала документы на аттестацию Ирины Виноградовой глава управления образования Октябрьского района Елена Кириченко.
Юрий Биктуганов является не только министром образования Свердловской области, но и председателем аттестационной комиссии. Ирина Виноградова направляла обращение с просьбой дать возможность пройти аттестацию в адрес Биктуганова, но ответа до настоящего времени не поступало, заявляют родители учеников лицея №110 (когда направлялось это обращение, они не уточнили).
По итогам встречи нами принято решение обратится в органы прокуратуры – для проведения проверки о воспрепятствования возможности прохождения аттестации Виноградовой И.Ю. Не превышены ли должностные полномочия со стороны Кириченко Е.Ю как муниципального служащего? Надлежащим ли образом она выполняет свои должностные обязанности? Каким образом получилось, что такой заслуженный специалист как Виноградова И.Ю не была даже допущена до аттестации, а человек без видимых результатов в сфере образования смог оказаться во главе лицея 110?
— сказали «Вечерним ведомостям» в родительском комитете лицея №110.
Ранее в департаменте образования администрации Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» заявляли, что решение не продлевать контракт на очередной срок Ирина Виноградова приняла сама и «достаточно давно озвучила его управлению образования», однако в последний момент почему-то отказалась от этого решения.
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