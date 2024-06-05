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«К диалогу родители не готовы». В мэрии прокомментировали недовольство сменой директора лицея №110
Фото: официальный портал Екатеринбурга / екатеринбург.рф
В управлении образования Октябрьского района сегодня, 6 июня, состоялась встреча родительского комитета екатеринбургского лицея №110 с чиновниками, о которой «Вечерние ведомости» писали накануне.
В департаменте образования администрации Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» изложили свою версию событий и видение дальнейшего развития ситуации.
По информации, предоставленной пресс-службой мэрии, решение об увольнении прежний директор лицея №110 Ирина Виноградова приняла сама и «достаточно давно озвучила его управлению образования». Однако в последний момент почему-то отказалась от этого решения.
На сегодняшней встрече с родителями учеников, на которой присутствовали начальник районного управления образования Елена Кириченко и новый директор лицея №110 Игорь Сметанин, сторонам к соглашению прийти не удалось. «К сожалению, к диалогу родители не готовы. Есть единственное требование: оставить прежнего директора», — сказали в пресс-службе мэрии veved.ru. Позиция администрации Октябрьского района: к руководству школой привлечен профессиональный опытный педагог, уже доказавший свою компетентность в руководстве образовательным учреждением.
Представители родительского комитета также остались недовольны результатом сегодняшней встречи. Яна Шабунина, мать двоих учащихся лицея, сказала, что смена директора является «экспериментом», который не стоит ставить на одном из лучших лицеев города. По её словам, лицей №110 стоит в числе трёх лучших школ Екатеринбурга наряду с гимназиями №9 и №2, и в его руководстве нужно обеспечить преемственность путём назначения директора и числа педагогического состава лицея.
«Очень жаль что в условиях острова дефицита кадров в сфере образования районный департамент может так легко позволить себе отпустить такого высокого профессионала как Виноградова И.Ю. А вот родители себе такого позволить не могут, поэтому работа в этом направление нами продолжится», — сказала «Вечерним ведомостям» представительница родительского комитета.
В департаменте образования администрации Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» изложили свою версию событий и видение дальнейшего развития ситуации.
По информации, предоставленной пресс-службой мэрии, решение об увольнении прежний директор лицея №110 Ирина Виноградова приняла сама и «достаточно давно озвучила его управлению образования». Однако в последний момент почему-то отказалась от этого решения.
На сегодняшней встрече с родителями учеников, на которой присутствовали начальник районного управления образования Елена Кириченко и новый директор лицея №110 Игорь Сметанин, сторонам к соглашению прийти не удалось. «К сожалению, к диалогу родители не готовы. Есть единственное требование: оставить прежнего директора», — сказали в пресс-службе мэрии veved.ru. Позиция администрации Октябрьского района: к руководству школой привлечен профессиональный опытный педагог, уже доказавший свою компетентность в руководстве образовательным учреждением.
«Это назначение далось управлению образования нелегко, и школа останется под пристальным вниманием органов управления образования. Контракт заключён с новым директором на год, а возможность его продления будет обсуждаться по представленным результатам работы. Для совета родителей школы новый директор представит программу своей работы на предстоящий год. Он предложил родителям обсуждать с ним любые страхи, вопросы, проблемы. Уверены, диалог будет выстроен»,
— сказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга
Представители родительского комитета также остались недовольны результатом сегодняшней встречи. Яна Шабунина, мать двоих учащихся лицея, сказала, что смена директора является «экспериментом», который не стоит ставить на одном из лучших лицеев города. По её словам, лицей №110 стоит в числе трёх лучших школ Екатеринбурга наряду с гимназиями №9 и №2, и в его руководстве нужно обеспечить преемственность путём назначения директора и числа педагогического состава лицея.
«Очень жаль что в условиях острова дефицита кадров в сфере образования районный департамент может так легко позволить себе отпустить такого высокого профессионала как Виноградова И.Ю. А вот родители себе такого позволить не могут, поэтому работа в этом направление нами продолжится», — сказала «Вечерним ведомостям» представительница родительского комитета.
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