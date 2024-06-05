«К диалогу родители не готовы». В мэрии прокомментировали недовольство сменой директора лицея №110

— сказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга

«Это назначение далось управлению образования нелегко, и школа останется под пристальным вниманием органов управления образования. Контракт заключён с новым директором на год, а возможность его продления будет обсуждаться по представленным результатам работы. Для совета родителей школы новый директор представит программу своей работы на предстоящий год. Он предложил родителям обсуждать с ним любые страхи, вопросы, проблемы. Уверены, диалог будет выстроен»,