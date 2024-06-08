Возрастное ограничение 18+
Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о высокой пожарной опасности на территории Свердловской области до 15 июня.
Вместе с тем синоптики предупреждают о том, что в отдельных районах региона 14 и 15 июня ожидается сильная жара с температурами воздуха до 36°.
«13-15 июня в отдельных районах Свердловской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 5 класс горимости леса по региональной шкале»,
– говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС» .
Вместе с тем синоптики предупреждают о том, что в отдельных районах региона 14 и 15 июня ожидается сильная жара с температурами воздуха до 36°.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию