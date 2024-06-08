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Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности и смоге в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра выпустили два предупреждения для Свердловской области. Специалисты ожидают в регионе высокую пожарную опасность и смог.
Пожарная опасность, по их данным, будет сохраняться на востоке региона 11 и 12 июня. Специалисты отмечают четвёртый класс горимости леса по областной шкале. Напомним, что накануне в области обнаружили три лесных пожара.
Второе предупреждение касается атмосферного загрязнения. Синоптики ожидают, что погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе будет сохраняться до 16 июня.
Пожарная опасность, по их данным, будет сохраняться на востоке региона 11 и 12 июня. Специалисты отмечают четвёртый класс горимости леса по областной шкале. Напомним, что накануне в области обнаружили три лесных пожара.
Второе предупреждение касается атмосферного загрязнения. Синоптики ожидают, что погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе будет сохраняться до 16 июня.
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