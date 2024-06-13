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К активисту, объявившему голодовку против сысертского мусорного полигона, приехала скорая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К жителю деревни Андреевка Алексею, который объявил голодовку, чтобы выразить протест против строительства мусорного полигона в Сысертском районе, приехала скорая. Читатели «Вечерних ведомостей» сообщают, что у него сильно поднялось давление.
Напомним, что к мужчине четыре раза за сутки приезжали сотрудники полиции.
«У Алексея проходит второй день голодовки. Сейчас приехала скорая помощь. Алексею измерили давление, у него давление 200. Врачи поставили укол и сказали, что нужно лежать два часа, как минимум, и в прохладном месте. Чувствует себя он не очень»,
– рассказала местная жительница.
Напомним, что к мужчине четыре раза за сутки приезжали сотрудники полиции.
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