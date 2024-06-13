К активисту, объявившему голодовку против сысертского мусорного полигона, приехала скорая

«У Алексея проходит второй день голодовки. Сейчас приехала скорая помощь. Алексею измерили давление, у него давление 200. Врачи поставили укол и сказали, что нужно лежать два часа, как минимум, и в прохладном месте. Чувствует себя он не очень»,