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К объявившему голодовку против сысертского полигона активисту приехали из свердловского главка МВД
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
К жителю деревни Андреевка Алексею, объявившему голодовку против строительства мусорного полигона в Сысертском районе, сотрудники полиции приехали уже в четвёртый раз за эти сутки.
Как сообщили читатели «Вечерним ведомостей», на этот раз приехали полицейские из главного управления МВД по Свердловской области. О чём они разговаривают с активистом, пока что неизвестно.
Ранее полицейские просили Алексея убрать плакаты и предупреждали, что присутствие других людей на месте протеста они могут принять за несанкционированное публичное мероприятие.
Как сообщили читатели «Вечерним ведомостей», на этот раз приехали полицейские из главного управления МВД по Свердловской области. О чём они разговаривают с активистом, пока что неизвестно.
Ранее полицейские просили Алексея убрать плакаты и предупреждали, что присутствие других людей на месте протеста они могут принять за несанкционированное публичное мероприятие.
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