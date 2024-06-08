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Беспилотник «Авиалесоохраны» напугал жителей Первоуральска
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителей Первоуральска напугал беспилотник в небе, который они увидели над селом Слобода. Как оказалось, это был БПЛА «Авиалесоохраны».
Об этом пишет сообщает телеграм-канал Ural Mash. Ранее Россельхоз сообщал, что беспилотные летательные аппараты используют для отслеживания пожарной ситуации в лесах. В том числе в Свердловской области.
Напомним, что в апреле екатеринбуржцев напугали беспилотники, которых запускали специалисты МЧС из Пермского края для отслеживания паводков.
Об этом пишет сообщает телеграм-канал Ural Mash. Ранее Россельхоз сообщал, что беспилотные летательные аппараты используют для отслеживания пожарной ситуации в лесах. В том числе в Свердловской области.
Напомним, что в апреле екатеринбуржцев напугали беспилотники, которых запускали специалисты МЧС из Пермского края для отслеживания паводков.
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