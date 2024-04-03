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Напугавшие екатеринбуржцев беспилотники запускали специалисты МЧС

12.34 Четверг, 4 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Выяснилось, что беспилотники, которые, как могло показаться, летели в сторону Екатеринбурга, запускали специалисты МЧС из Пермского края для отслеживания паводков.

Дроны заметили ещё вчера вечером, 3 апреля. Но фоне событий в Татарстане после атаки БПЛА, появление беспилотных летательных аппаратов в небе стало поводом для беспокойства уральцев. Однако в министерстве территориальной безопасности Прикамья успокоили граждан, объяснив, что их запустили спасатели.

«По информации заместителя начальника ГУ МЧС по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации ГУ МЧС по Пермскому краю проводились полёты в Кунгурском муниципальном округе в районе деревни Мостовая»,

– привели ответ Минтербеза в URA.RU.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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