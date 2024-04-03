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Напугавшие екатеринбуржцев беспилотники запускали специалисты МЧС
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Выяснилось, что беспилотники, которые, как могло показаться, летели в сторону Екатеринбурга, запускали специалисты МЧС из Пермского края для отслеживания паводков.
Дроны заметили ещё вчера вечером, 3 апреля. Но фоне событий в Татарстане после атаки БПЛА, появление беспилотных летательных аппаратов в небе стало поводом для беспокойства уральцев. Однако в министерстве территориальной безопасности Прикамья успокоили граждан, объяснив, что их запустили спасатели.
Дроны заметили ещё вчера вечером, 3 апреля. Но фоне событий в Татарстане после атаки БПЛА, появление беспилотных летательных аппаратов в небе стало поводом для беспокойства уральцев. Однако в министерстве территориальной безопасности Прикамья успокоили граждан, объяснив, что их запустили спасатели.
«По информации заместителя начальника ГУ МЧС по Пермскому краю (по антикризисному управлению) полковника Дениса Говорова, в рамках мониторинга паводковой обстановки подразделениями беспилотный авиации ГУ МЧС по Пермскому краю проводились полёты в Кунгурском муниципальном округе в районе деревни Мостовая»,
– привели ответ Минтербеза в URA.RU.
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