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К объявившему голодовку против сысертского полигона мужчине вновь приехала полиция
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
К жителю деревни Андреевка Алексею, который объявил голодовку против строительства мусорного полигона в Сысертском районе, вновь приехала полиция. Это уже третий раз, когда сотрудники МВД приезжают на берег озера Щелкун, за эти сутки.
На этот раз у правоохранителей возникли претензии к тому, что помимо самого активиста на месте присутствуют другие люди, что вкупе с вывешенным плакатом даёт основания считать это несанкционированным публичным мероприятием. Приехавшие к Алексею люди – члены инициативной группы – объяснили, что приехали для того, чтобы установить на месте голодовки тент, так как сегодня в Сысертом районе ожидается жара до +36 градусов.
В первый раз полиция приезжала, чтобы вручить Алексею предостережение о том, что плакаты нужно убрать до 22.00. Во второй раз полицейские также настаивали на прекращении протеста, поскольку мероприятие с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций требует подачи уведомления заранее и согласования его с органами власти. Активист убрал плакаты и продолжил голодовку.
На этот раз у правоохранителей возникли претензии к тому, что помимо самого активиста на месте присутствуют другие люди, что вкупе с вывешенным плакатом даёт основания считать это несанкционированным публичным мероприятием. Приехавшие к Алексею люди – члены инициативной группы – объяснили, что приехали для того, чтобы установить на месте голодовки тент, так как сегодня в Сысертом районе ожидается жара до +36 градусов.
В первый раз полиция приезжала, чтобы вручить Алексею предостережение о том, что плакаты нужно убрать до 22.00. Во второй раз полицейские также настаивали на прекращении протеста, поскольку мероприятие с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций требует подачи уведомления заранее и согласования его с органами власти. Активист убрал плакаты и продолжил голодовку.
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