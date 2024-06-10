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Жителей Свердловской области предупреждают о грозах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня и завтра в Свердловской области помимо тридцатиградусной жары ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом предупреждают синоптики «Уральского гидрометцентра». В Екатеринбурге без осадков.
Сегодня, 13 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днём +29…+34. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днём +32…+34. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 14 июня, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+20, днём +30…+35. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +18…+20, днём +33…+35. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 13 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днём +29…+34. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днём +32…+34. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 14 июня, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+20, днём +30…+35. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +18…+20, днём +33…+35. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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