В Екатеринбурге мужчина отобрал у девушек пакет с продуктами, чтобы заставить сесть к нему в машину

– рассказали девушки.

«Мужчина вышел из машины, подошел к нам, выхватил из рук пакет с фразой: "Тебе тяжело, я подержу", после чего позвал пить кофе. На наш отказ он сел в машину и уехал вместе с пакетом на парковку»,