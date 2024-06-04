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В Екатеринбурге мужчина отобрал у девушек пакет с продуктами, чтобы заставить сесть к нему в машину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 июня у возвращавшихся домой из магазина девушек неизвестный мужчина отобрал пакет с продуктами и стал настойчиво предлагать свою помощь, а, получив отказ, сел в машину и уехал вместе с продуктами.
По данным «Е1», это произошло у ЖК «Менделеев» на Мира, 41
Не желая связываться с мужчиной, екатеринбурженки вернулись в магазин, где их в расстроенных чувствах заметила компания молодых людей. Они расспросили девушек о случившемся, пообещали разобраться и отправились к обидчику. После этого, со слов горожанок, завязалась драка. В какой-то момент мужчина, забравший у них пакет, достал, предположительно, пистолет и стал стрелять. Девушки не стали ждать, чем всё закончится, и убежали.
В полиции ситуацию пока не комментировали.
По данным «Е1», это произошло у ЖК «Менделеев» на Мира, 41
«Мужчина вышел из машины, подошел к нам, выхватил из рук пакет с фразой: "Тебе тяжело, я подержу", после чего позвал пить кофе. На наш отказ он сел в машину и уехал вместе с пакетом на парковку»,
– рассказали девушки.
Не желая связываться с мужчиной, екатеринбурженки вернулись в магазин, где их в расстроенных чувствах заметила компания молодых людей. Они расспросили девушек о случившемся, пообещали разобраться и отправились к обидчику. После этого, со слов горожанок, завязалась драка. В какой-то момент мужчина, забравший у них пакет, достал, предположительно, пистолет и стал стрелять. Девушки не стали ждать, чем всё закончится, и убежали.
В полиции ситуацию пока не комментировали.
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