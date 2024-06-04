Возрастное ограничение 18+
За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в лесах Свердловской области обнаружили три природных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 11 июня 02.00, на территории Свердловской области действовало 3 пожара на площади, пройденной огнём 10 гектаров. Вчера «Авиалесоохрана» о пожарах в регионе не сообщала.
Всего на территории России зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 97 791 гектар.
По данным лесопожарной службы на 11 июня 02.00, на территории Свердловской области действовало 3 пожара на площади, пройденной огнём 10 гектаров. Вчера «Авиалесоохрана» о пожарах в регионе не сообщала.
Всего на территории России зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 97 791 гектар.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию