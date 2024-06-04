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За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара

14.31 Вторник, 11 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в лесах Свердловской области обнаружили три природных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным лесопожарной службы на 11 июня 02.00, на территории Свердловской области действовало 3 пожара на площади, пройденной огнём 10 гектаров. Вчера «Авиалесоохрана» о пожарах в регионе не сообщала.

Всего на территории России зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 97 791 гектар.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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