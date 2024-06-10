Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить сад у Косого дома

написал градоначальник в своём телеграм-канале.

«По моему поручению состоялось совещание, где была найдена возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения, чтобы сохранить ландшафт и всю красоту возле особняка. Газовая труба пойдет в обход территории сада»,