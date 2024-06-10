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Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить сад у Косого дома
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Екатеринбургский мэр Алексей Орлов пообещал сохранить сад у Косого дома на улице Горького, который оказался под угрозой уничтожения из-за договора о газификации бизнес-центру.
Напомним, что проект газификации предусматривал прокладку труб через территорию сада, что привело бы к его разрушению, но в понедельник, 10 июня, когда должны были начаться земельные работы, руководство «Екатеринбурггаза» согласилось найти компромисс и приостановило работы.
«По моему поручению состоялось совещание, где была найдена возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения, чтобы сохранить ландшафт и всю красоту возле особняка. Газовая труба пойдет в обход территории сада»,
– написал градоначальник в своём телеграм-канале.
Напомним, что проект газификации предусматривал прокладку труб через территорию сада, что привело бы к его разрушению, но в понедельник, 10 июня, когда должны были начаться земельные работы, руководство «Екатеринбурггаза» согласилось найти компромисс и приостановило работы.
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