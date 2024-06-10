«Екатеринбурггаз» согласился поискать компромисс в ситуации с садом у Косого дома





– заявили в организации. «Сегодня руководство "Екатеринбурггаза" встретилось с заинтересованными сторонами по данному делу. Работы по газификации приостановлены в поисках компромиссного решения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Руководство «Екатеринбурггаза» согласилось поискать компромисс в ситуации, возникшей вокруг сада у Косого дома на улице Горького. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.Там также объяснили, что вся документация по проекту газификации соседнего здания бизнес-центра была полностью согласована, уточнив, что компания получила разрешение на производство земельных работ, начало которых было запланировано на сегодняшний день. То, что раскопки, согласно проектной документации, должны проводиться на месте сада, не учли из-за того, что сам сад, как заявили представители газовой организации, никак не оформлен.«"Екатеринбурггаз", с одной стороны, не может нарушить срок газификации объекта по федеральному законодательству, с другой стороны, необходимо учесть общественную значимость площадки», – подчеркнули в компании, пообещав, что сегодня они проведут переговоры об оформлении земель и изменении точки подключения к сетям.