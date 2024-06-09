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Раскопки возле Косого дома в Екатеринбурге отменили для разбирательств
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Сегодня стало известно, что раскопки на месте сада возле Косого дома в Екатеринбурге, где хотят проложить газовые трубы, отменили, чтобы разобраться в ситуации. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала создательница сада Екатерина Засухина.
По её словам, сегодня утром, ей позвонили из «Екатеринбурггаза» и сообщили, что сегодня раскопок не будет. Это произошло в аккурат после звонка нашего корреспондента в пресс-службу организации (давать комментарий в устной форме в компании отказались, попросив прислать свой вопрос по электронной почте).
Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что полюбившийся многим горожанам небольшой сад на улице Горького – у «Косого дома» (памятник архитектуры «Дом купца Чувильдина») – хотят уничтожить ради прокладки газопровода.
Сад у «Косого дома» был благоустроен в 2016 году. В 2021 году он получил серебряную медаль на известной садовой выставке Chelsea Flower Show, проводящейся с 1912 года в Лондоне с участием членов британской королевской семьи. В саду, спроектированном в соавторстве с британским дизайнером Карли Кершоу, Засухина высадила редкие растения, произрастающие на Урале и в других регионах страны.
По её словам, сегодня утром, ей позвонили из «Екатеринбурггаза» и сообщили, что сегодня раскопок не будет. Это произошло в аккурат после звонка нашего корреспондента в пресс-службу организации (давать комментарий в устной форме в компании отказались, попросив прислать свой вопрос по электронной почте).
Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что полюбившийся многим горожанам небольшой сад на улице Горького – у «Косого дома» (памятник архитектуры «Дом купца Чувильдина») – хотят уничтожить ради прокладки газопровода.
Сад у «Косого дома» был благоустроен в 2016 году. В 2021 году он получил серебряную медаль на известной садовой выставке Chelsea Flower Show, проводящейся с 1912 года в Лондоне с участием членов британской королевской семьи. В саду, спроектированном в соавторстве с британским дизайнером Карли Кершоу, Засухина высадила редкие растения, произрастающие на Урале и в других регионах страны.
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