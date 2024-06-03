От клещей пострадали более 14 тысяч свердловчан

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В этом году сезон передачи клещевых инфекций начался традиционно в конце марта, и с тех пор было зарегистрировано более 14 тыс. обращений.За последние пять лет количество обращений в медицинские организации после укусов клещей в Свердловской области снизилось на 30%, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону, Анжелика Пономарева, на пресс-конференции ТАСС.Среди пострадавших каждый четвертый — ребенок до 17 лет. По данным Пономаревой, с начала сезона передачи клещевых инфекций в 2024 году в Свердловской области зафиксирован один летальный случай клещевого энцефалита у 66-летней женщины, которая не была привита. Также было зафиксировано 45 случаев с первичным диагнозом «клещевой энцефалит», из которых у 9 человек диагноз подтвердился, а клещевой боррелиоз обнаружен у 130 человек.