Организаторы фестиваля «Движение» попросили байкеров быть осторожными

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Организаторы фестиваля «Движение» попросили гостей, которые едут на мероприятия на мотоциклах, быть осторожными и соблюдать ПДД.«Мы очень просим вас быть осторожными. Даже если вы торопитесь из других городов к началу фестиваля и старту мотопарада — лучше опоздать, но соблюдать ПДД. Мы хотим, чтобы вы благополучно добрались до Екатеринбурга и Верхней Пышмы и хорошо провели время», - сообщает телеграм-канал оргкомитета.Организаторы подчеркнули, что мотопарад пройдет по всем правилам ПДД в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции.В пятницу стало известно о двух смертельных авариях с участием мотоциклистов.На 1 км автодороги «Сухой Лог – Рефтинский» экскаватор столкнулся с мотоциклом. В результате 63-летний мотоциклист получил травмы, от которых впоследствии скончался в Сухоложской больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области.Еще одна авария произошла на федеральной трассе под Тюменью, там погиб 56-летний байкер, который ехал из Сургута на рок-фестиваль в Екатеринбург, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Мотоцикл «Ямаха» опрокинулся на скользкой после дождя дороге.