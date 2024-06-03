Прокуратура Первоуральска направила в суд уголовное дело замдиректора «Водоканала»

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Первоуральска направила в суд уголовное дело в отношении замдиректора ППМУП «Водоканал».Он обвиняется по статьям о крупной взятке, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Один из эпизодов касается земельного участка его сына.Следствие считает, что в 2019 году замдиректора получил взятку от ИП, который выполнял реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения на территории городского округа. Сумма взятки составила 750 тыс. рублей, взамен предполагалось «общее покровительство коммерческой деятельности», в том числе беспрепятственная приемка работ.Затем обвиняемый убедил директора ООО «Ремонтно-строительное управление № 12», что с этим ИП нужно заключить договоры подряда на 6,5 млн рублей. Работы были связаны с модернизацией насосно-фильтрованной станции.Кроме того, в деле фигурирует сын обвиняемого, точнее его участок. «Используя служебные полномочия, обвиняемый дал указание своему подчиненному направить работника для осуществления строительного контроля за ходом проведения земляных работ на земельном участке сына», - рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры.На этот же участок сына, как сообщают в ведомстве, привезли строительные материалы и оборудование со склада «Водоканала» на сумму «свыше 25 тыс. рублей». Следствие считает, что указание на доставку материалов дал обвиняемый. Привезенные со склада материалы использовали для «работ по строительству и обустройству канализационного колодца».Обвиняемый вину признал в полном объеме, добавили в прокуратуре.Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.