Возрастное ограничение 18+
В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие мероприятия пройдут в День России
Фото: Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие мероприятия пройдут в День России, 12 июня.
В парке имени Маяковского с 12:00 до 14:00 состоится праздничный концерт «Мы – Россия». В горадминистрации говорят, что там выступят «именитые исполнители» и детские коллективы.
В Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина впервые состоится большой УралАртФест «Россия: от края до края». «В программе с 12:00 до 18:00 запланированы концерты, хороводы, национальные игры, интерактивные фотозоны, мастер-классы, интеллектуальные квизы и подвижные квесты для всей семьи», - рассказали в мэрии.
Все желающие смогут бесплатно посетить восемь городских музеев. Кроме того, гиды из «Екбгуляем» подготовили 10 бесплатных авторских исторических экскурсий, которые стартуют с 15:00 и с 17:00 из разных локаций мегаполиса.
На маршрут выйдет экскурсионный ретро-трамвай, он бесплатно прокатит гостей праздника по знаковым местам города.
Главным событием, как говорят в мэрии, станет «певческий праздник "Хором славим Россию и город" с участием тысячного хора в Историческом сквере». «С 14:00 до 15:00 прозвучит 17 композиций известных и популярных песен. За музыкальное сопровождение будут отвечать большие гражданские и военные оркестры», - рассказали в администрации.
Подробная программа опубликована на сайте культура.екатеринбург.рф.
В парке имени Маяковского с 12:00 до 14:00 состоится праздничный концерт «Мы – Россия». В горадминистрации говорят, что там выступят «именитые исполнители» и детские коллективы.
В Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина впервые состоится большой УралАртФест «Россия: от края до края». «В программе с 12:00 до 18:00 запланированы концерты, хороводы, национальные игры, интерактивные фотозоны, мастер-классы, интеллектуальные квизы и подвижные квесты для всей семьи», - рассказали в мэрии.
Все желающие смогут бесплатно посетить восемь городских музеев. Кроме того, гиды из «Екбгуляем» подготовили 10 бесплатных авторских исторических экскурсий, которые стартуют с 15:00 и с 17:00 из разных локаций мегаполиса.
На маршрут выйдет экскурсионный ретро-трамвай, он бесплатно прокатит гостей праздника по знаковым местам города.
Главным событием, как говорят в мэрии, станет «певческий праздник "Хором славим Россию и город" с участием тысячного хора в Историческом сквере». «С 14:00 до 15:00 прозвучит 17 композиций известных и популярных песен. За музыкальное сопровождение будут отвечать большие гражданские и военные оркестры», - рассказали в администрации.
Подробная программа опубликована на сайте культура.екатеринбург.рф.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Юных уральцев приглашают на ретро-ралли в Музейный комплекс Верхней Пышмы в День защиты детей
29 мая 2024
29 мая 2024