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В Нижних Сергах и Нижнем Тагиле жители увидели торнадо
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Нижних Сергах и в Нижнем Тагиле жители увидели торнадо. Сообщения от очевидцев появились в местных пабликах.
Это редкое для региона явление, пишет нижнетагильское агентство «Все новости» со ссылкой на главного синоптика Свердловского Гидрометцентра Галину Шепоренко. «Эти явления не так часто у нас отмечаются, но тем не менее случаются. Это было и в 90-х годах, я помню, случай такой был. И в 70-х годах были, не только на территории нашей области, но и в смежных районах», – цитирует синоптика агентство.
По словам Шепоренко, торнадо связан с грозовым облаком. Для возникновения смерча должны сложиться определенные погодные условия, высокая влажность воздуха, очень высокая температура и др.
В Нижнем Тагиле, по данным агентства, сегодня прошел сильный ливень, и улицы ушли под воду.
Напомним, синоптики продлили предупреждение о непогоде в регионе.
Это редкое для региона явление, пишет нижнетагильское агентство «Все новости» со ссылкой на главного синоптика Свердловского Гидрометцентра Галину Шепоренко. «Эти явления не так часто у нас отмечаются, но тем не менее случаются. Это было и в 90-х годах, я помню, случай такой был. И в 70-х годах были, не только на территории нашей области, но и в смежных районах», – цитирует синоптика агентство.
По словам Шепоренко, торнадо связан с грозовым облаком. Для возникновения смерча должны сложиться определенные погодные условия, высокая влажность воздуха, очень высокая температура и др.
В Нижнем Тагиле, по данным агентства, сегодня прошел сильный ливень, и улицы ушли под воду.
Напомним, синоптики продлили предупреждение о непогоде в регионе.
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