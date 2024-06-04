МЧС: синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области.Об этом в четверг сообщили в МЧС по региону. «7 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 м/с, сильные дожди, град, грозы», - говорится в сообщении ведомства.В МЧС предупредили, что при сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки.«Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», - добавили в ведомстве.