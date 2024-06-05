В Екатеринбурге родители учеников бунтуют против нового директора, заменившего эмблему лицея на эмблему ФСБ

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге родители учеников престижного лицея бунтуют против нового директора, заменившего эмблему лицея на эмблему ФСБ.Завтра, 6 июня родители учеников лицея №110 имени Гришиной (находится на Бажова, 124) встретятся с руководителем департамента образования Октябрьского района Екатеринбурга Еленой Кириченко.Об этом “Вечерним ведомостям” рассказала представитель родительского комитета лицея Яна Шабунина.Родители надеются добиться того, чтобы многолетний директор лицея Ирина Виноградова осталась во главе учреждения.Ранее издание Е1 сообщало, что родители и ученики лицея №110 устроили бунт после того как узнали, что департамент образования отказывается продлевать контракт с Виноградовой, истекающий 24 мая 2024 года.«Пока власть молчит, старый директор остается уволенным, а новый директор уже начал вводить новые порядки, которые противоречат его же словам о сохранении традиций лицея», — говорится в заявлении родительского комитета.Новым директором лицея №110 власти назначили бывшего директора школы №59 на Уктусе и экс-депутата гордумы Карпинска от «Единой России» Игоря Сметанина. В 2021 году Сметанин, публично не объясняя причин, сложил полномочия директора карпинской школы №5 (которую возглавлял с 2002 года), полномочия депутата гордумы Карпинска (где он был зампредседателя) и выставил на продажу на 5 млн рублей свой коттедж в этом городе в 400 км от Екатеринбурга, сообщало издание «Вечерний Карпинск». Вскоре Сметанин объявился в Екатеринбурге на посту директора школы №59.Под нарушениями традиций лицея родители подразумевают отход от преемственности в руководстве лицея, уклон Сметанина в хозяйственную составляющую, а не интеллектуальную.«Начал он с того, что повесил в кабинете директора вместо эмблемы лицея эмблему ФСБ, а эмблему лицея при этом закинули в раздевалку. Только после того как мы обратились к сенатору Виктору Шептию, он её убрал», — сказала Шабунина.Под обращением к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой оставить Ирину Виноградову во главе лицея (есть в распоряжении редакции), подписались более 500 родителей. По словам Шабуниной, это родители более половины всех учеников, поскольку всего в лицее учатся порядка 1000 человек, при этом многие родители — многодетные.«Мы недовольны тем, что Ирине Юрьевне не дают возможность трудиться. У нас в лицее всё-таки очень много ручных, тонких настроек именно руководителя. Нужен человек из лицея, чтобы выбранное направление эффективно развивалось. К Игорю Сметанину у родителей по большому счёту нет неприязненного отношения. Но у него не было опыта руководства учреждением подобного уровня. Не нужно столь резких изменений. Какой бы ни был хороший хозяйственник со стороны, в любом случае будет просадка, это нарушит выполнение многолетних задач, поставленных перед лицеем. У нас вопросы в первую очередь не к нему, а к городскому департаменту и областному министерству образования», — сказали в родительском комитете.