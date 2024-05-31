В Нижнем Тагиле грузовик с цистерной, перевозивший смолу, протаранил пять легковушек

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле ГИБДД выясняет обстоятельства крупного ДТП с участием шести автомобилей.Накануне вечером на Восточном шоссе 12А грузовик «Вольво» с цистерной, перевозивший смолу, протаранил пять легковых машин, которые стояли на красный сигнал светофора. Грузовик выехал на газон вместе с одной из легковушек.«Водитель грузовика пояснил автоинспекторам, что при движении в прямом направлении по Восточному шоссе, увидев красный сигнал светофора, начал останавливаться, но автомобиль не тормозил, вследствие чего попытался проехать между транспортом, стоящим в попутном направлении, чтобы не выезжать на встречную полосу», - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.Мужчина, по данным ведомства, направлялся с завода «Уралхимпласт» в пос. Верхняя Синячиха, перевозил смолу. Угрозы воспламенения груза не было, говорят в ГИБДД.Там добавили, что водитель грузовика с начала 2024 года уже семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, большая часть нарушений связана с превышением скорости.«В отношении водителя грузовика возбуждено административное производство по ст. 12.31 КоАП РФ, составлен материал за отсутствие технического осмотра по ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ. В отношении ИП возбуждено производство по ст.12.31.1 КоАП РФ за выпуск на линию автомобиля без прохождения механика и медицинского работника», - добавили в ведомстве.К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.