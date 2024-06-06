В Екатеринбурге платная парковка подорожает на 20 рублей в час

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Цены на платную парковку в Екатеринбурге вырастут на 20 рублей, об этом заявили в мэрии города.«В соответствии с документом тариф должен составлять 50 рублей в час (сейчас – 30 рублей в час). Размер платы изменится с подписанием Главой Екатеринбурга специального постановления и его публикацией», - сообщили «Вечерним ведомостям» в департаменте информполитики администрации города.Сегодня в Екатеринбурге 2 342 платных места для машин, в этом году власти хотят увеличить количество парковочных мест до 3000.Так, новые пространства обещают организовать на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева и др.Власти утверждают, что вырученные от пользования стоянками средства направят «на дальнейшее развитие сети парковок, которая пользуется популярностью среди екатеринбуржцев».В мэрии добавили, что за 2023 год было выписано более 20 000 штрафов за пользование стоянкой без внесения средств. «С начала этого года в бюджет уральской столицы поступили 17 000 000 рублей, взысканных за неоплату парковки. Размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей», - сообщают в мэрии.