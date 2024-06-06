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В Екатеринбурге платная парковка подорожает на 20 рублей в час
Фото: Вечерние ведомости
Цены на платную парковку в Екатеринбурге вырастут на 20 рублей, об этом заявили в мэрии города.
«В соответствии с документом тариф должен составлять 50 рублей в час (сейчас – 30 рублей в час). Размер платы изменится с подписанием Главой Екатеринбурга специального постановления и его публикацией», - сообщили «Вечерним ведомостям» в департаменте информполитики администрации города.
Сегодня в Екатеринбурге 2 342 платных места для машин, в этом году власти хотят увеличить количество парковочных мест до 3000.Так, новые пространства обещают организовать на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева и др.
Власти утверждают, что вырученные от пользования стоянками средства направят «на дальнейшее развитие сети парковок, которая пользуется популярностью среди екатеринбуржцев».
В мэрии добавили, что за 2023 год было выписано более 20 000 штрафов за пользование стоянкой без внесения средств. «С начала этого года в бюджет уральской столицы поступили 17 000 000 рублей, взысканных за неоплату парковки. Размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей», - сообщают в мэрии.
«В соответствии с документом тариф должен составлять 50 рублей в час (сейчас – 30 рублей в час). Размер платы изменится с подписанием Главой Екатеринбурга специального постановления и его публикацией», - сообщили «Вечерним ведомостям» в департаменте информполитики администрации города.
Сегодня в Екатеринбурге 2 342 платных места для машин, в этом году власти хотят увеличить количество парковочных мест до 3000.Так, новые пространства обещают организовать на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева и др.
Власти утверждают, что вырученные от пользования стоянками средства направят «на дальнейшее развитие сети парковок, которая пользуется популярностью среди екатеринбуржцев».
В мэрии добавили, что за 2023 год было выписано более 20 000 штрафов за пользование стоянкой без внесения средств. «С начала этого года в бюджет уральской столицы поступили 17 000 000 рублей, взысканных за неоплату парковки. Размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей», - сообщают в мэрии.
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