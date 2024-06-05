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В Екатеринбурге перекроют центральные улицы из-за фестиваля «Движение»
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекроют центральные улицы из-за фестиваля «Движение».
Об этом сообщает мэрия города.
«Во время проведения фестиваля часть центральных улиц будет закрыта:
– улица 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева) с 00:10 6 июня до 04:00 10 июня;
– улица Горького (от улицы Пушкина до улицы Малышева) с 06:00 до 15:00 8 июня», - предупредили в администрации.
Кроме того, ряд автобусов изменит схему движения, а на площади 1905 года будет запрещена парковка с 06:00 8 июня до 10:00 9 июня.
Об этом сообщает мэрия города.
«Во время проведения фестиваля часть центральных улиц будет закрыта:
– улица 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева) с 00:10 6 июня до 04:00 10 июня;
– улица Горького (от улицы Пушкина до улицы Малышева) с 06:00 до 15:00 8 июня», - предупредили в администрации.
Кроме того, ряд автобусов изменит схему движения, а на площади 1905 года будет запрещена парковка с 06:00 8 июня до 10:00 9 июня.
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