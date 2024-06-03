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Новые газоны на улице Рощинской в Екатеринбурге оказались засеяны коноплей
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
На реконструируемой улице Рощинской в Екатеринбурге новые газоны оказались засеяны коноплёй.
Местная жительница, с удивлением обнаружившая это растение на газоне, прислала фотографии телеграм-каналу «Вечерние ведомости».
На информационном щите при этом указано, что площадь газонов, которые должен обустроить подрядчик — 43 957 м². «Неужели на такой территории теперь конопля будет расти?», — задаются вопросом жители Левобережного Уктуса.
Мы попросили прокомментировать увиденное Никиту Соловьёва, соучредителя компании «Рустехкон», занимающейся выращиванием конопли на Среднем Урале. Он подтвердил, что на снимках — конопля, один из широколистных сортов.
«Если грунт привозной, то это, скорее всего, дичка. Уровень ТГК там хоть и не больше 6%, но теоретически она может быть интересна наркоманам. Ну и в любом случае она незаконна, по закону её должны уничтожить», — сказал Соловьёв.
Улицу Рощинскую в Екатеринбурге реконструируют с 2022 года. Работы, согласно условиям контракта, должны завершиться к октябрю этого года, их выполняет ООО «Промстройдекор».
Жители Левобережного Уктуса выходили на протесты и записывали видеообращения к Путину против строительства улицы, опасаясь резкого повышения автомобильного трафика.
Напомним, на этой неделе спасатели приехали тушить пожар в квартире и обнаружили плантацию конопли.
Местная жительница, с удивлением обнаружившая это растение на газоне, прислала фотографии телеграм-каналу «Вечерние ведомости».
На информационном щите при этом указано, что площадь газонов, которые должен обустроить подрядчик — 43 957 м². «Неужели на такой территории теперь конопля будет расти?», — задаются вопросом жители Левобережного Уктуса.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Мы попросили прокомментировать увиденное Никиту Соловьёва, соучредителя компании «Рустехкон», занимающейся выращиванием конопли на Среднем Урале. Он подтвердил, что на снимках — конопля, один из широколистных сортов.
«Если грунт привозной, то это, скорее всего, дичка. Уровень ТГК там хоть и не больше 6%, но теоретически она может быть интересна наркоманам. Ну и в любом случае она незаконна, по закону её должны уничтожить», — сказал Соловьёв.
Улицу Рощинскую в Екатеринбурге реконструируют с 2022 года. Работы, согласно условиям контракта, должны завершиться к октябрю этого года, их выполняет ООО «Промстройдекор».
Жители Левобережного Уктуса выходили на протесты и записывали видеообращения к Путину против строительства улицы, опасаясь резкого повышения автомобильного трафика.
Напомним, на этой неделе спасатели приехали тушить пожар в квартире и обнаружили плантацию конопли.
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