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В Екатеринбурге спасатели приехали тушить пожар в квартире и обнаружили плантацию конопли

11.20 Понедельник, 3 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники МЧС приехали тушить пожар в квартиру и обнаружили там «подозрительные растения».

Спасатели сообщили об этом в полицию.

«Неисправный вентилятор выдал плантацию конопли <…> В дежурную часть поступило сообщение от сотрудников МЧС, прибывших на сообщение о возгорании в квартире одного из домов по улице Волгоградской. Причиной инцидента стал неисправный провод бытового вентилятора. Спасатели сообщили, что обнаружили в жилище подозрительные растения, напоминающие коноплю», — сообщили накануне в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции, приехавшие на место, изъяли из помещения 19 кустов и около 400 г высушенных частей растений.

«Последующее исследование показало, что изъятое действительно является каннабисом», — говорят в ведомстве.

37-летнего жильца квартиры задержали, против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ за покушение на сбыт наркотиков.

«Сам "плантатор" пояснил, что выращивал запрещенку исключительно для себя. Но масштабы производства заставили правоохранителей усомниться в его словах», — добавили в пресс-службе.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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