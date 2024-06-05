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Свердловские власти отрицают забастовку большегрузов
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Свердловские власти заявляют, что на дороге у Среднеуральска нет забастовки водителей большегрузов.
Недовольные перекрытием дороги водители «устроили бунт, а не забастовку», в результате образовалась пробка, говорят в Минтрансе.
Чиновники утверждают, что о перекрытии водителей предупреждали заранее.
Сегодня на дороге образовался большой затор. Водители большегрузов требовали вызвать на место прокуратуру.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства прокомментировали изменение схемы движения через плотину СУГРЭС.
«Плотина, которая принадлежит Среднеуральской ГРЭС ПАО "ЭЛ5-Энерго", построена в 1948 году и изначально не рассчитана на интенсивное движение тяжелогружённой техники. Для защиты гидротехнического сооружения от чрезмерной нагрузки собственник установил ограничивающие конструкции», - говорят в министерстве.
Легковые автомобили, спецтехника и машины экстренных служб могут беспрепятственно проезжать привычным путём.
«Объезд для грузовиков возможен по направлению Сагра - Аять», - добавили в ведомстве. Между тем, по информации Е1, грунтовку Аять – Сагра «еще не достроили», на месте якобы поставили знак тупик.
Водители фур, по данным издания, «по-прежнему в ловушке» и намерены обратиться к федеральным властям.
Недовольные перекрытием дороги водители «устроили бунт, а не забастовку», в результате образовалась пробка, говорят в Минтрансе.
Чиновники утверждают, что о перекрытии водителей предупреждали заранее.
Сегодня на дороге образовался большой затор. Водители большегрузов требовали вызвать на место прокуратуру.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства прокомментировали изменение схемы движения через плотину СУГРЭС.
«Плотина, которая принадлежит Среднеуральской ГРЭС ПАО "ЭЛ5-Энерго", построена в 1948 году и изначально не рассчитана на интенсивное движение тяжелогружённой техники. Для защиты гидротехнического сооружения от чрезмерной нагрузки собственник установил ограничивающие конструкции», - говорят в министерстве.
Легковые автомобили, спецтехника и машины экстренных служб могут беспрепятственно проезжать привычным путём.
«Объезд для грузовиков возможен по направлению Сагра - Аять», - добавили в ведомстве. Между тем, по информации Е1, грунтовку Аять – Сагра «еще не достроили», на месте якобы поставили знак тупик.
Водители фур, по данным издания, «по-прежнему в ловушке» и намерены обратиться к федеральным властям.
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