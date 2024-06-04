Водители большегрузов устроили забастовку на дороге в районе Среднеуральска

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Водители большегрузов устроили забастовку в районе Среднеуральска. Им запретили проезд по плотине из-за ее плохого состояния.По информации Е1, больше сотни машин застряли у проезда через плотину на дороге в поселки Исеть и Сагра. Водители большегрузов, по словам очевидцев, перекрыли единственный въезд в поселок и требуют прокуратуру.В министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что плотина, построенная в 1948 году, не рассчитана на интенсивное движение грузовиков.“Для защиты гидротехнического сооружения от чрезмерной нагрузки собственник установил ограничивающие конструкции <...> Объезд для грузовиков возможен по направлению Сагра — Аять”, — сообщили в ведомстве (цитата по Е1).При этом легковые автомобили, спецтехника и машины экстренных служб могут передвигаться по плотине в обычном режиме.В министерстве говорят, что рядом с плотиной в ближайшие три года планируется построить новый мост “с учётом действующих и перспективных нагрузок”.По информации СМИ, на данный момент движение на этом участке восстановлено.