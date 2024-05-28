Возрастное ограничение 18+
В нескольких парках Екатеринбурга хотят запретить ездить на электросамокатах
Фото: Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга накануне обсудили новые ограничения для электросамокатов.
В обсуждении приняли участие депутаты Гордумы, чиновники и некие “общественники в шортах”, сообщает неофициальный телеграм-канал мэрии “Екатеринбург. Главное”.
На встрече было две главных темы: снижение скорости в разных зонах города и запрет на катание в парках и скверах.
Участники договорились, что скорость кикшеринговых самокатов ограничивается в зависимости от интенсивности пешеходного трафика с шагом 5 км/ч. “Это значит, что 25 км/ч – максимум, 10 км/ч – минимум”, - сообщает канал.
В целом на встрече предложили такие правила:
- ночью и вне часа пик ограничения кое-где могут быть сняты;
- парковать самокаты можно поближе (5 метров) к станциям метро, но не закрывая «треугольник видимости» перекрестка;
- нужен запрет парковки самокатов на мостах и под ними, у школ и на узких тротуарах;
- нужно запретить движение в ЦПКиО, в Зеленой роще, парках Уралмаш и Эльмаш, в части Преображенского и на площадке «Радуга парк» (в Шарташском лесопарке движение уже запрещено, напомнили в мэрии);
- возможно уточнение геолокации для кикшеринговых самокатов, чтобы они могли объезжать «закрытые» парки по периметру.
Окончательное соглашение со всеми условиями для кикшерингов должно быть заключено на следующей неделе, сообщается в канале.
Напомним, накануне в СК по Свердловской области опубликовали предупреждение для электросамокатчиков.
В обсуждении приняли участие депутаты Гордумы, чиновники и некие “общественники в шортах”, сообщает неофициальный телеграм-канал мэрии “Екатеринбург. Главное”.
На встрече было две главных темы: снижение скорости в разных зонах города и запрет на катание в парках и скверах.
Участники договорились, что скорость кикшеринговых самокатов ограничивается в зависимости от интенсивности пешеходного трафика с шагом 5 км/ч. “Это значит, что 25 км/ч – максимум, 10 км/ч – минимум”, - сообщает канал.
В целом на встрече предложили такие правила:
- ночью и вне часа пик ограничения кое-где могут быть сняты;
- парковать самокаты можно поближе (5 метров) к станциям метро, но не закрывая «треугольник видимости» перекрестка;
- нужен запрет парковки самокатов на мостах и под ними, у школ и на узких тротуарах;
- нужно запретить движение в ЦПКиО, в Зеленой роще, парках Уралмаш и Эльмаш, в части Преображенского и на площадке «Радуга парк» (в Шарташском лесопарке движение уже запрещено, напомнили в мэрии);
- возможно уточнение геолокации для кикшеринговых самокатов, чтобы они могли объезжать «закрытые» парки по периметру.
Окончательное соглашение со всеми условиями для кикшерингов должно быть заключено на следующей неделе, сообщается в канале.
Напомним, накануне в СК по Свердловской области опубликовали предупреждение для электросамокатчиков.
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