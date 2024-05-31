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СК по Свердловской области опубликовал предупреждение для электросамокатчиков
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Следственное управление СКР по Свердловской области опубликовало предупреждение для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Предупреждение касается правил передвижения по тротуарам, проезжей части, а также ответственности за нарушения, в том числе уголовной.
В СК предупредили, что:
- при движении по тротуарам, аллеям и иным местам, где находятся пешеходы нужно строго соблюдать скоростной режим, «который позволил бы остановиться в нужный момент, без причинения неудобств (и тем более травм) пешеходам»;
- при пересечении проезжей части необходимо спешиваться. «Предусмотрены различные виды ответственности, в том числе гражданско-правовая, административная и уголовная, которые могут быть применены к водителям СИМ, в случае если ими причинён ущерб здоровью или имуществу граждан», - напомнили в СК;
- водитель СИМ должен понимать, что его средство передвижения ездит очень быстро и практически бесшумно. «Поэтому его появление на тротуаре или проезжей части для остальных участников движения практически всегда оказывается неожиданным, что исключает возможность принятия пешеходами каких-либо действий для предотвращения столкновения».
В этом случае ответственность за инцидент «в большинстве случаев» будет возлагаться на водителя СИМ, добавили в СК.
Напомним, в конце мая кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков.
Предупреждение касается правил передвижения по тротуарам, проезжей части, а также ответственности за нарушения, в том числе уголовной.
В СК предупредили, что:
- при движении по тротуарам, аллеям и иным местам, где находятся пешеходы нужно строго соблюдать скоростной режим, «который позволил бы остановиться в нужный момент, без причинения неудобств (и тем более травм) пешеходам»;
- при пересечении проезжей части необходимо спешиваться. «Предусмотрены различные виды ответственности, в том числе гражданско-правовая, административная и уголовная, которые могут быть применены к водителям СИМ, в случае если ими причинён ущерб здоровью или имуществу граждан», - напомнили в СК;
- водитель СИМ должен понимать, что его средство передвижения ездит очень быстро и практически бесшумно. «Поэтому его появление на тротуаре или проезжей части для остальных участников движения практически всегда оказывается неожиданным, что исключает возможность принятия пешеходами каких-либо действий для предотвращения столкновения».
В этом случае ответственность за инцидент «в большинстве случаев» будет возлагаться на водителя СИМ, добавили в СК.
Напомним, в конце мая кикшеринговые компании Екатеринбурга увеличили штрафы для нерадивых самокатчиков.
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