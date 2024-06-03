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В Верхней Пышме назначены новые общественные слушания по застройке берега Балтыма
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
ООО «Берёзовая роща» не оставляет попыток прийти со стройкой в природный уголок на прибрежной зоне озера Балтым. В связи с этим, в Верхнепышминском городском округе в очередной раз объявлены общественные обсуждения по данному проекту.
Глава Верхней Пышмы Иван Соломин сообщил, что новые общественные обсуждения по прибрежной зоне Балтыма начнутся 13 июня. В этот же день, согласно российскому законодательству, проект предлагаемой застройки будет опубликован на платформе «Госуслуги», а в зданиях администраций Верхней Пышмы и села Балтым появятся экспозиции с материалами проекта. Продлятся обсуждения до 24 июня.
Напомним, ранее объявленные общественные обсуждения того же проекта были отменены, так как обнаружились нарушения в их проведении. Вероятно, повлияло на отмену и недовольство местных жителей, которые считают, что застройка прибрежной зоны озера Балтым погубит и сам водоём (который признан памятником природы), и природу на его берегах. Кроме того, противники проекта опасаются, что и сами строительные работы, и появившийся в результате их элитный посёлок в их собственную жизнь внесёт ненужные перемены: будет затруднён доступ к любимым у пышминцев местам отдыха, увеличится нагрузка на дорожную сеть и на канализацию.
Отметим, что обсуждения по данному проекту объявляются уже третий раз. Оба предыдущих раза они были отменены со ссылкой на нарушения в документации технического характера.
Глава Верхней Пышмы Иван Соломин сообщил, что новые общественные обсуждения по прибрежной зоне Балтыма начнутся 13 июня. В этот же день, согласно российскому законодательству, проект предлагаемой застройки будет опубликован на платформе «Госуслуги», а в зданиях администраций Верхней Пышмы и села Балтым появятся экспозиции с материалами проекта. Продлятся обсуждения до 24 июня.
Напомним, ранее объявленные общественные обсуждения того же проекта были отменены, так как обнаружились нарушения в их проведении. Вероятно, повлияло на отмену и недовольство местных жителей, которые считают, что застройка прибрежной зоны озера Балтым погубит и сам водоём (который признан памятником природы), и природу на его берегах. Кроме того, противники проекта опасаются, что и сами строительные работы, и появившийся в результате их элитный посёлок в их собственную жизнь внесёт ненужные перемены: будет затруднён доступ к любимым у пышминцев местам отдыха, увеличится нагрузка на дорожную сеть и на канализацию.
Отметим, что обсуждения по данному проекту объявляются уже третий раз. Оба предыдущих раза они были отменены со ссылкой на нарушения в документации технического характера.
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