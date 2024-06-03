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Жители Екатеринбурга получили 18 и 15 лет строгого режима по наркотическим статьям
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Житель Екатеринбурга получил 18 лет колонии строгого режима за сбыт и производство наркотиков. Его пособник приговорен к 15 годам строгого режима.
Приговор в отношении 31-летнего Дмитрия Бажина и 37-летнего Виталия Власова вынес Свердловский областной суд, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе.
Суд установил, что первый фигурант долгое время занимался незаконным сбытом наркотических средств через систему тайников на территории Екатеринбурга. Второй фигурант разрешил ему разместить лабораторное оборудование у себя на даче.
«За полгода Власов и Бажин произвели более 1,2 кг наркотического вещества», - говорится в релизе.
Подсудимые вину признали частично.
Бажин получил 18 лет в колонии строгого режима, второй фигурант осужден на 15 лет.
Напомним, ранее в Екатеринбурге спасатели МЧС приехали в квартиру тушить пожар и обнаружили там плантацию конопли.
Приговор в отношении 31-летнего Дмитрия Бажина и 37-летнего Виталия Власова вынес Свердловский областной суд, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе.
Суд установил, что первый фигурант долгое время занимался незаконным сбытом наркотических средств через систему тайников на территории Екатеринбурга. Второй фигурант разрешил ему разместить лабораторное оборудование у себя на даче.
«За полгода Власов и Бажин произвели более 1,2 кг наркотического вещества», - говорится в релизе.
Подсудимые вину признали частично.
Бажин получил 18 лет в колонии строгого режима, второй фигурант осужден на 15 лет.
Напомним, ранее в Екатеринбурге спасатели МЧС приехали в квартиру тушить пожар и обнаружили там плантацию конопли.
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