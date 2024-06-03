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Адвокат Кувалдина прокомментировала апелляцию по громкому делу об убийстве в Екатеринбурге
Насими Мамедов и его адвокаты Олеся Бортникова (слева) и Екатерина Кувалдина. Фото: Вечерние ведомости
Адвокат группы Эквити Екатерина Кувалдина, которая представляет в суде интересы дважды оправданного Насими Мамедова, прокомментировала вторую апелляцию по делу предпринимателя.
Свердловский облсуд ранее назначил дату апелляции по громкому уголовному делу о заказном убийстве, которое произошло в декабре 2000 года. Предприниматель из Екатеринбурга Насими Мамедов, которого обвиняли в исполнении заказа, напомним, был дважды единогласно оправдан коллегией присяжных.
«Мы можем лишь гадать, каков будет результат этого второго апелляционного рассмотрения, потому что, как показывает практика, усмотреть процессуальные нарушения в оправдательном приговоре гораздо легче, нежели в обвинительном», - говорит Екатерина Кувалдина.
По мнению адвоката, вопросы могут возникнуть к неучастию некоторых потерпевших в прениях, хотя сами потерпевшие на это не жаловались.
«Один из самых серьезных поводов задуматься об отмене приговора в отношении нашего доверителя - неучастие некоторых потерпевших в выступлениях в прениях сторон. Но это основание, по которому отменяются только оправдательные приговоры, если бы был постановлен обвинительный, вероятность его отмены по такому основанию была бы низкой», - считает адвокат.
Она подчеркнула, что потерпевшие, не участвуя в прениях, жалоб об ограничении их прав не подали, а прокурор, «которую в очередной раз все устроило в суде, указала на нарушения прав потерпевших только в апелляционном представлении».
В облсуд дело поступило 28 мая, судебное заседание назначено на 26 июня.
Свердловский облсуд ранее назначил дату апелляции по громкому уголовному делу о заказном убийстве, которое произошло в декабре 2000 года. Предприниматель из Екатеринбурга Насими Мамедов, которого обвиняли в исполнении заказа, напомним, был дважды единогласно оправдан коллегией присяжных.
«Мы можем лишь гадать, каков будет результат этого второго апелляционного рассмотрения, потому что, как показывает практика, усмотреть процессуальные нарушения в оправдательном приговоре гораздо легче, нежели в обвинительном», - говорит Екатерина Кувалдина.
По мнению адвоката, вопросы могут возникнуть к неучастию некоторых потерпевших в прениях, хотя сами потерпевшие на это не жаловались.
«Один из самых серьезных поводов задуматься об отмене приговора в отношении нашего доверителя - неучастие некоторых потерпевших в выступлениях в прениях сторон. Но это основание, по которому отменяются только оправдательные приговоры, если бы был постановлен обвинительный, вероятность его отмены по такому основанию была бы низкой», - считает адвокат.
Она подчеркнула, что потерпевшие, не участвуя в прениях, жалоб об ограничении их прав не подали, а прокурор, «которую в очередной раз все устроило в суде, указала на нарушения прав потерпевших только в апелляционном представлении».
В облсуд дело поступило 28 мая, судебное заседание назначено на 26 июня.
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