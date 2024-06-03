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Мэр Екатеринбурга обратится в прокуратуру из-за ситуации со сквером у усадьбы Малахова
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в прокуратуру с жалобой на бизнесмена Николая Безсалия в связи с ситуацией со сквером за усадьбой Малахова.
Об этом пишут URA.RU со ссылкой на источник. По данным агентства, Орлов озвучил поручение на утреннем совещании 3 июня. Сейчас обращение за подписью главы города готовится.
Бизнесмен возглавляет ООО «ЮК Барристер», которое, напомним, получило право аренды этого участка.
В минувшие выходные участок за усадьбой полностью огородили забором. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что не допустит стройки.
Утром в понедельник стало известно, что в сквере неизвестные пытаются уничтожить деревья – сверлят стволы и якобы заливают внутрь какую-то едкую жидкость.
Согласно действующему градостроительному зонированию, участок относится к зоне ТОП-1 (территории общего пользования: парки, скверы) и градостроительными регламентами запрещено капитальное строительство на нем. Однако компания ООО «ЮК Барристер», которая получила на торгах право аренды участка до 2051 года от обанкротившейся структуры «Росгосстраха», не согласна с этим и находится в процессе судебного спора с мэрией.
Об этом пишут URA.RU со ссылкой на источник. По данным агентства, Орлов озвучил поручение на утреннем совещании 3 июня. Сейчас обращение за подписью главы города готовится.
Бизнесмен возглавляет ООО «ЮК Барристер», которое, напомним, получило право аренды этого участка.
В минувшие выходные участок за усадьбой полностью огородили забором. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что не допустит стройки.
Утром в понедельник стало известно, что в сквере неизвестные пытаются уничтожить деревья – сверлят стволы и якобы заливают внутрь какую-то едкую жидкость.
Согласно действующему градостроительному зонированию, участок относится к зоне ТОП-1 (территории общего пользования: парки, скверы) и градостроительными регламентами запрещено капитальное строительство на нем. Однако компания ООО «ЮК Барристер», которая получила на торгах право аренды участка до 2051 года от обанкротившейся структуры «Росгосстраха», не согласна с этим и находится в процессе судебного спора с мэрией.
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