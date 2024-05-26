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В Свердловской области за неделю родились 706 малышей

13.40 Понедельник, 3 июня 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Свердловской области на минувшей неделе на свет появились 706 малышей.

Об этом рассказали в региональном Минздраве. По данным ведомства, в регионе родились 368 мальчиков и 338 девочек, причем из них 8 пар близнецов.

"530 мам родили до 35 лет. 168 мамочек родили после 35 лет", - сообщает телеграм-канал Минздрава региона.

В ведомстве добавили, что для одной из свердловчанок это девятые по счету роды.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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