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Участок за усадьбой Малахова в Екатеринбурге полностью огородили забором
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Участок за усадьбой Малахова полностью огородили забором. Рабочие оставили по периметру лишь одно место для заезда автомобилей и строительной техники — там же на землю высыпали щебень, убедился корреспондент Вечерних ведомостей.
Согласно действующему градостроительному зонированию, участок относится к зоне ТОП-1 (территории общего пользования: парки, скверы) и градостроительными регламентами запрещено капитальное строительство на нем.
Однако компания ООО «ЮК Барристер», которая получила на торгах право аренды участка до 2051 года от обанкротившейся структуры «Росгосстраха», не согласна с этим и находится в процессе судебного спора с мэрией, установившей применительно к участку зону ТОП-1. Бизнесмены считают, что раз договор был заключен до перевода участка в ТОП-1, они имеют право строить здесь здание общественно-делового назначения. Арбитражный суд Свердловской области с ними не согласился и полностью поддержал в споре мэрию, обратило внимание издание It's My City. Застройщик подал апелляцию, которая еще не была рассмотрена.
Согласно данным из картотеки арбитражных дел, суд в Перми рассмотрит апелляцию лишь 6 августа. Очевидно, пользуясь тем, что решение до этого момента не вступит в силу, застройщик продолжает работы.
Согласно действующему градостроительному зонированию, участок относится к зоне ТОП-1 (территории общего пользования: парки, скверы) и градостроительными регламентами запрещено капитальное строительство на нем.
Однако компания ООО «ЮК Барристер», которая получила на торгах право аренды участка до 2051 года от обанкротившейся структуры «Росгосстраха», не согласна с этим и находится в процессе судебного спора с мэрией, установившей применительно к участку зону ТОП-1. Бизнесмены считают, что раз договор был заключен до перевода участка в ТОП-1, они имеют право строить здесь здание общественно-делового назначения. Арбитражный суд Свердловской области с ними не согласился и полностью поддержал в споре мэрию, обратило внимание издание It's My City. Застройщик подал апелляцию, которая еще не была рассмотрена.
Согласно данным из картотеки арбитражных дел, суд в Перми рассмотрит апелляцию лишь 6 августа. Очевидно, пользуясь тем, что решение до этого момента не вступит в силу, застройщик продолжает работы.
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