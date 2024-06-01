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Рослесхоз прогнозирует сложную ситуацию с лесными пожарами в Свердловской области
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Свердловской области этим летом ожидается сложный сезон борьбы с лесными пожарами.
Такой прогноз дает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.
«Начинается летняя часть лесопожарного сезона, и мы прогнозируем сложное развитие событий более чем в 20 регионах — это Курганская и Свердловская области, Якутия. Традиционно в зоне риска Красноярск и Иркутск. Есть целый спектр регионов, где непростая ситуация, по которой мы планируем работать», — рассказал руководитель ведомства в интервью «Известиям».
По его словам, в целом пожарный сезон пока соответствует средним многолетним значениям. «Другое дело, что пока не было очень сильных пиков, как в том году, когда, например, случилась очень сильная жара в Екатеринбурге. Таких аномалий в этом сезоне пока не было», — говорит Советников.
Самый напряженный период, по его словам, наступает примерно с 15 по 30 июля, когда вся страна «уже прогрелась». Обычно именно в этот период фиксируют самое большое количество пожаров и самые большие площади, пройденные огнем.
На сегодня площадь, пройденная огнем, немного превышает 650 тыс. га. По словам главы Рослесхоза, это в полтора раза меньше, чем средняя многолетняя норма.
Добавим, что, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Екатеринбурге в ближайшие три дня может доходить до 30 градусов.
Между тем, по данным МЧС, в Свердловской области в понедельник местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с.
Такой прогноз дает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.
«Начинается летняя часть лесопожарного сезона, и мы прогнозируем сложное развитие событий более чем в 20 регионах — это Курганская и Свердловская области, Якутия. Традиционно в зоне риска Красноярск и Иркутск. Есть целый спектр регионов, где непростая ситуация, по которой мы планируем работать», — рассказал руководитель ведомства в интервью «Известиям».
По его словам, в целом пожарный сезон пока соответствует средним многолетним значениям. «Другое дело, что пока не было очень сильных пиков, как в том году, когда, например, случилась очень сильная жара в Екатеринбурге. Таких аномалий в этом сезоне пока не было», — говорит Советников.
Самый напряженный период, по его словам, наступает примерно с 15 по 30 июля, когда вся страна «уже прогрелась». Обычно именно в этот период фиксируют самое большое количество пожаров и самые большие площади, пройденные огнем.
На сегодня площадь, пройденная огнем, немного превышает 650 тыс. га. По словам главы Рослесхоза, это в полтора раза меньше, чем средняя многолетняя норма.
Добавим, что, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Екатеринбурге в ближайшие три дня может доходить до 30 градусов.
Между тем, по данным МЧС, в Свердловской области в понедельник местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с.
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