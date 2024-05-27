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Первые рабочие дни лета в Екатеринбурге будут жаркими
Фото: Вечерние ведомости
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Екатеринбурге в ближайшие три дня может доходить даже до 30 градусов. Именно столько обещают погодные предсказатели сегодня в столице Урала.
Во вторник, 4 июня, день обещает быть жарким – до 27 градусов, ночью же до 15 градусов.
В среду температура снова будет подниматься до 27 градусов. А ночью – до 17 градусов.
При этом в среду, 5 июня, может быть небольшой дождь, в первые же дни рабочей недели осадков не прогнозируют.
Во вторник, 4 июня, день обещает быть жарким – до 27 градусов, ночью же до 15 градусов.
В среду температура снова будет подниматься до 27 градусов. А ночью – до 17 градусов.
При этом в среду, 5 июня, может быть небольшой дождь, в первые же дни рабочей недели осадков не прогнозируют.
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