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В международном терминале аэропорта Кольцово скопились огромные очереди
Фото: Вечерние ведомости
В международном терминале аэропорта Кольцово в ночь на понедельник выстроились огромные очереди.
Прилетевшие пассажиры стояли в очереди на выход больше часа. Пассажиры утверждают, что при этом не работала вентиляция, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе Кольцово позже пояснили, что проблема могла возникнуть из-за смещения графиков прилета самолетов из курортных городов. Практически в одно время прилетели сразу несколько широкофюзеляжных самолетов, поэтому в зону паспортного контроля прибыло свыше тысячи пассажиров одновременно, говорят в аэропорту.
Службами аэропорта были приняты все необходимые оперативные решения для обслуживания рейсов, добавили в компании.
По словам пассажиров, на пропускную способность мог также повлиять ремонт в международном терминале.
Прилетевшие пассажиры стояли в очереди на выход больше часа. Пассажиры утверждают, что при этом не работала вентиляция, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе Кольцово позже пояснили, что проблема могла возникнуть из-за смещения графиков прилета самолетов из курортных городов. Практически в одно время прилетели сразу несколько широкофюзеляжных самолетов, поэтому в зону паспортного контроля прибыло свыше тысячи пассажиров одновременно, говорят в аэропорту.
Службами аэропорта были приняты все необходимые оперативные решения для обслуживания рейсов, добавили в компании.
По словам пассажиров, на пропускную способность мог также повлиять ремонт в международном терминале.
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