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Ситуацию с территорией за усадьбой Малахова взял под контроль мэр Екатеринбурга

18.54 Воскресенье, 2 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что не допустит стройки в сквере за усадьбой Малахова. Он также подтвердили, что стройка на этом месте незаконна.

Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку недопустим. Будем действовать твёрдо при решении этого вопроса!

— написал Орлов


Напомним, что участок за усадьбой Малахова полностью огородили забором. Рабочие оставили по периметру лишь одно место для заезда автомобилей и строительной техники — там же на землю высыпали щебень.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18:54 Ситуацию с территорией за усадьбой Малахова взял под контроль мэр Екатеринбурга
18:27 В Екатеринбурге накануне прошло мероприятие под названием II Международный женский форум
18:20 Уральская художница Алиса Горшенина рассказала, что на нее написали три доноса за последнюю неделю
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17:02 Продлен прием заявок на фотоконкурс «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие»
15:46 Мотоциклист погиб в ДТП по дороге на работу
14:55 Пропавшего дальнобойщика из Екатеринбурга нашли мертвым
13:33 Президента клуба «Урал» Григорий Иванов готов покинуть свой пост
12:23 Бывший главный редактор ЕАН открыл в Екатеринбурге свое собственное информационное агентство
12:01 «Победа» открыла прямые рейсы из Екатеринбурга в Калининград
10:48 Более 4 тысяч нарушений пресекли за три дня автоинспекторы в Свердловской области
19:47 Екатеринбургский ФК «Урал» вылетел из высшего дивизиона российского профессионального футбола
16:00 В Екатеринбурге растет популярность детских секций по дизайну, музыке и спорту
15:22 Самбисты поздравили с Днем защиты детей пассажиров «Верхнепышминского трамвая»
14:41 Екатеринбургский митрополит Евгений высказался о «истинных» правах женщин на Женском форуме
14:20 В Первоуральске пришлось догонять пьяного водителя мотоцикла с коляской
13:16 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности и об атмосферном загрязнении в Свердловской области
13:04 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
12:46 Метрополитен Екатеринбурга поделился планами на июнь
12:29 Ради фестиваля барбекю мэрия Екатеринбурга ввела послабления в положение об особом противопожарном режиме
12:21 В Екатеринбурге в эти выходные перекроют улицу ради фестиваля барбекю
11:02 В Каменске-Уральском полиция задержала женщину, причастную к серии мошенничеств на популярных сайтах объявлений
10:42 В Свердловской области в ДТП погиб 13-летний мальчик на подаренном родителями питбайке
10:01 В СИЗО при новолялинской ИК-54 обнаружено почти полкилограмма дрожжей в посылке с овсяными хлопьями
20:28 В Саду Нурова покажут рисованного претендента на «Оскар»
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