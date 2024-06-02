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Ситуацию с территорией за усадьбой Малахова взял под контроль мэр Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что не допустит стройки в сквере за усадьбой Малахова. Он также подтвердили, что стройка на этом месте незаконна.
Напомним, что участок за усадьбой Малахова полностью огородили забором. Рабочие оставили по периметру лишь одно место для заезда автомобилей и строительной техники — там же на землю высыпали щебень.
Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку недопустим. Будем действовать твёрдо при решении этого вопроса!
— написал Орлов
Напомним, что участок за усадьбой Малахова полностью огородили забором. Рабочие оставили по периметру лишь одно место для заезда автомобилей и строительной техники — там же на землю высыпали щебень.
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