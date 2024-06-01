Ради фестиваля барбекю мэрия Екатеринбурга ввела послабления в положение об особом противопожарном режиме

...за исключением использования мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня объектами общественного питания во время проведения мероприятий, утвержденных правовыми актами Администрации города Екатеринбурга, при условии определения местоположения указанных объектов общественного питания на схемах размещения участников мероприятий

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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