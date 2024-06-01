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Ради фестиваля барбекю мэрия Екатеринбурга ввела послабления в положение об особом противопожарном режиме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга ввела послабления в положение об особом противопожарном режиме. За день до начала фестиваля барбекю исполняющий обязанности мэра Игорь Сутягин издал постановление, согласно которому в перечень запретов на использование открытого огня добавлено одно уточнение:
Напомним, разводить огонь в мангалах власти запретили даже на своих садовых участках. Нарушителей выявляют в ходе рейдов и составляют на них административные протоколы.
Фестиваль барбекю проходит в Историческом сквере сегодня и завтра. Из-за его проведения в центре Екатеринбурга перекрыли одну улицу.
...за исключением использования мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня объектами общественного питания во время проведения мероприятий, утвержденных правовыми актами Администрации города Екатеринбурга, при условии определения местоположения указанных объектов общественного питания на схемах размещения участников мероприятий
Напомним, разводить огонь в мангалах власти запретили даже на своих садовых участках. Нарушителей выявляют в ходе рейдов и составляют на них административные протоколы.
Фестиваль барбекю проходит в Историческом сквере сегодня и завтра. Из-за его проведения в центре Екатеринбурга перекрыли одну улицу.
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