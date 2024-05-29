В Екатеринбурге в эти выходные перекроют улицу ради фестиваля барбекю

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление «Об организации и проведении Фестиваля барбекю в 2024 году».Согласно тексту постановления, 1 и 2 июня с 08.00 до 20.00, в дни проведения на территории Исторического сквера фестиваля, будет перекрыта улица Воеводина от дома №4 до колледжа имени Ползунова.Фестиваль барбекю пройдет в Екатеринбурге 13-й раз. На нём откроют «Барбекю-парк» и «Сырную улицу». В «Барбекю-парке» свои блюда, приготовленные на гриле, представят рестораны. Сырная же улица соберет фермеров, которые презентуют свою продукцию.